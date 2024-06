Commemorazione a 100 anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti

Dopo il viaggio a Villamarzana e Fratta Polesine di domenica scorsa , l’Amministrazione comunale di Rho e l’Anpi propongono due momenti per ricordare il deputato socialista Giacomo Matteotti in occasione del centenario del suo assassinio avvenuto il 10 giugno 1924 per mano di sicari fascisti.

Svelamento di una targa in via Matteotti e letture all'Infopoint

Lunedì alle 18 in via Matteotti 32, sarà svelata la targa dedicata a Matteotti nella via che porta il suo nome. Alle 18.30 al Tourist Infopoint di piazza San Vittore «La boje» lettura storica tratta da una ricerca di Luigi Zuolo, interpretata da Patrizia Grioni e Luigi Zuolo. Le lettere tra Giacomo Matteotti e la moglie Velia Titta e alcuni riferimenti biografici e storici introducono ai fatti che prepararono l’avvento del fascismo e l’assassinio dello stesso Matteotti.

Gli studenti del Rebora accolti dal presidente Anpi di Rovigo

Domenica scorsa a Villamarzana i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e 98 persone, tra cui il presidente di Anpi Rho Mario Anzani, Bruno Bevilacqua e ventuno studenti della 5° DSU del liceo delle Scienze umane «Clemente Rebora», accompagnati dalla preside Sara Olivari e dalla docente Claudia Bono, sono stati accolti dall’Amministrazione locale e dalla presidente dell’Anpi di Rovigo, Antonella Toffanello, affiancata da alcuni parenti delle vittime. I partecipanti al viaggio hanno ricevuto un opuscolo esplicativo incentrato sul delitto Matteotti e sulla strage di Villamarzana, curato dal presidente Anpi Rho Mario Anzani.