Commemorata la memoria dell'eroe Risorgimentale Serafino Dell'Uomo

Alcuni giovani di Abbiategrasso hanno voluto commemorare la figura di Serafino Dell'Uomo, eroe Risorgimentale sepolto in città.

"Così come annunciato l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo voluto commemorare la figura di Serafino Dell’Uomo deponendo un mazzo di fiori al cenotafio presente nel cimitero cittadino - ha fatto sapere un gruppo di giovani di Abbiategrasso - Un impegno che porteremo avanti anche nel futuro e non ha solo un valore simbolico. Sul nastro è riportata la scritta “I giovani di Abbiategrasso”, perché siamo noi giovani ad avere in questo momento la possibilità di non disperdere il patrimonio culturale e storico della nostra città e consegnarlo ai futuri cittadini abbiatensi. La memoria storica per noi è una cosa seria e con la stessa serietà ci impegneremo a valorizzare al meglio la storia di Serafino Dell’Uomo e prossimamente auspichiamo di fare ulteriori passi avanti in tal senso".