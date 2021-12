Comitati No Tangenziale: altro ricorso contro la superstrada Vigevano Malpensa

Superstrada Vigevano Malpensa; dal commissariamento all'inizio di procedure del nuovo progetto. I comitati No tangenziale promettono di non mollare il colpo e avanzare un nuovo ricorso.

"Di fatto il commissario nominato è un alto dirigente Anas , ossia dipendente dell’ente che ha progettato l’infrastruttura; ente che ha accumulato nel corso degli anni una enorme serie di errori e forzature. Come può essere condotta correttamente la realizzazione di questa opera da parte di un ente che è stato controparte soccombente nel ricorso al Tar vinto dai Comuni, parchi, cittadini e agricoltori e che viene nominato indirettamente come padrone assoluto e quasi senza controllo? I comitati No Tangenziale , insieme a coloro che hanno sostenuto questa battaglia per la difesa del territorio hanno già presentato a inizio novembre un ricorso al Tar del Lazio firmato da 71 cittadini + 2 associazioni ambientaliste, dai comuni di Albairate e Cassinetta , in cui si obietta sulle motivazioni del commissariamento e si stigmatizza la nomina a commissario di Eutimio Muccilli , alto dirigente Anas".

"Questa azione denota disprezzo per la sentenza del Tar Lombardia, per i cittadini, per i Comuni e per tutti gli enti Parco coinvolti poiché con un cavillo burocratico si vogliono eliminare in un sol colpo tutte le motivazioni e le ragioni e le proposte avanzate in questi anni per migliorare la mobilità dei territori senza distruggerli. I comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano considerano questa operazione un atto intimidatorio finalizzato a fare capire ai cittadini che le loro istanze non contano niente e proprio per questo sono intenzionati a proseguire nella lotta mediante un nuovo ricorso che verrà approntato in questi giorni".