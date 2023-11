Come prevenire i cambiamenti climatici? Andrea Giuliacci parla di prevenzione

Andrea Giuliacci, uno dei meteorologi e climatologi più apprezzati d’Italia a Villa Burba a Rho per parlare di clima, prevenzione, emergenze. Si terrà giovedì alle 21 nella Sala Convegni della storica villa rhodense l’incontro organizzato dall’assessorato alla Protezione civile, in collaborazione con COR Protezione civile, Rho Soccorso e Gruppo Alpini di Rho.

Serata organizzata per riflettere sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze sul territorio rhodense

Una serata organizzata per riflettere sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze sul territorio italiano e, nello specifico, su quello rhodense, di recente alle prese con nubifragi e trombe d’aria.

«Rho ha purtroppo sperimentato le conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare il 24 luglio scorso, quando vento e pioggia hanno causato parecchi danni, e il 22 settembre, quando una tromba d’aria ha spazzato via ben 150 alberi e provocato numerosi problemi a realtà pubbliche e private – commenta l’assessore Emiliana Brognoli – Interrogarsi su quanto accade è fondamentale. Occorre prepararsi a gestire situazioni simili, che purtroppo potranno ripetersi, ma anche lavorare molto sulla prevenzione. Gli ospiti di questo incontro ci aiuteranno a riflettere e a valorizzare il ruolo fondamentale della protezione civile»

Numerosi ospiti prenderanno la parola sulla tematica del clima

Oltre a Giuliacci e all’assessore Brognoli alla serata interverranno: Sara Bettinelli, Consigliera di Città metropolitana delegata alla Protezione Civile; il geologo Nicolò Orlandi; Fabrizio Pregliasco, past president Anpas Nazionale e presidente di Rho Soccorso; Dario Pasini, presidente del Comitato del Volontariato di Protezione Civile di Milano. A trarre le conclusioni, al termine, il Sindaco Andrea Orlandi.

Giuliacci dal 2002 cura le previsioni del tempo per i telegiornali delle reti Mediaset

Figlio del meteorologo perugino Mario Giuliacci, Andrea Giuliacci è laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra all’Università degli Studi di Napoli. Dal 2002 cura le previsioni del tempo in video per i telegiornali delle reti Mediaset. Ha pubblicato diversi libri su meteorologia e climatologia, in particolare dedicandosi allo studio del fenomeno ENSO (El Niño-Southern Oscillation) e delle sue influenze sul clima italiano.

Dal 2007 è membro del CBN-E (Climate Broadcasters Network - Europe), organismo che raccoglie circa 50 meteorologi provenienti da diversi stati dell’Unione Europea impegnati nella corretta informazione riguardante il cambiamento climatico. «L’incontro è volto a informare i cittadini sui cambiamenti climatici ma anche sull’intenso lavoro che i territori svolgono su questo fronte.

L'evento collegato alla campagna della Protezione Civile "Io non rischio"

Si parlerà di prevenzione e di gestione delle emergenze. L’evento si colloca in linea con la campagna “Io non rischio” che ha fatto tappa in città lo scorso 15 ottobre - conclude l’assessore rhodense alla Protezione Civile Emiliana Brognoli».