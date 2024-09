“Come eravamo”: mostra di fotografica pro Anffas

“Come eravamo”: è questo il nome scelto dal gruppo Num de Bia’ per la mostra che, domenica 29 settembre, sarà allestita presso la Cooperativa Rinascita di via Novara ad Abbiategrasso. Una mostra che ha l’ambizione, grazie alle cartoline d’epoca proveniente dagli archivi privati di Lilly Vello, Ruggero Repossi, Walter Marchesotti e Angelo Parini, di ricordare e ripercorrere la storia della città e del nostro territorio sia dal punto di vita urbanistico che sociale.

Quante cose sono cambiate? Quanti angoli della città oggi indossano una nuova veste? Saranno proprio le immagini a raccontarcelo, ma non solo. Oltre alle fotografie, ci saranno anche testimonianze, racconti, aneddoti sulla città di ieri. Un vero tuffo nel passato e nella tradizione dialettale.

Nel promuovere questa iniziativa il gruppo Num de Bia’ ha pensato anche ad Anffas: il ricavato del risotto della tradizione con tagliere di salumi e formaggio del territorio sarà proprio devoluto al centro Anffas Il Melograno di Strada Cassinetta.

“La mostra vuole essere, - come spiega Simona Posla – portavoce del gruppo – non solo un tributo al passato, ma anche un'opportunità di riflessione su come la città sia cambiata nel tempo, mantenendo però un legame con le sue radici”.