Colonnine per la ricarica di mezzi elettrici a Gaggiano

Tutti i paesi stanno adottando modelli per affrontare nel migliore dei modi la transizione energetica. Un processo di sostenibilità per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e tutelare il patrimonio ambientale del territorio.

Proprio in quest’ottica è stata deliberata dalla Giunta comunale di Gaggiano il 28 marzo la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici (Enel X Way), composta da 2 colonnine che saranno posizionate in Via A. Gramsci e Via Di Vittorio.

Per soddisfare le esigenze degli utenti

I modelli JuicePump Flexi 150 (stazioni di ricarica multistandard in Corrente Continua –DC) sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (Accesso tramite APP e tessera in tutta la rete) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile. La scelta del luogo è stata effettuata considerando la necessità di cabine elettriche di una certa potenza.