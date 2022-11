Colloqui, curriculum e percorsi di formazione: arriva la Fiera del Lavoro

Colloqui, consigli per la stesura di un curriculum efficace, presentazione dei corsi di formazione: a Legnano arriva la Fiera del lavoro.

Organizzata da Eurolavoro-Afol Ovest Milano/Centro per l’impiego di Legnano in stretta collaborazione con la rete delle agenzie per il lavoro, gli enti di formazione del territorio e il Comune di Legnano, l’iniziativa è rivolta a coloro che sono in cerca di occupazione, categorie protette (legge 68), percettori di reddito di cittadinanza e tutte le aziende dell’Altomilanese. L’appuntamento è per mercoledì 9 novembre 2022, dalle 9.30 alle 17.30, a Palazzo Leone da Perego, in via Monsignor Gilardelli, e vedrà la presenza dei delegati della Città metropolitana di Milano e dell’Amministrazione comunale.

L’obiettivo è di far conoscere ai cittadini le realtà e i servizi presenti sul territorio, dando così la possibilità di intraprendere percorsi di riqualificazione professionale nell’Altomilanese. Gli operatori esperti di ricollocazione, formazione, incontro domanda/offerta e servizi all’impiego saranno a disposizione della cittadinanza per colloqui conoscitivi, consigli sulla stesura di un curriculum efficace, presentazione dei corsi di formazione, inserimento nel programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), L.68/99, reddito di cittadinanza.

Le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio dell’Altomilanese che saranno presenti alla Fiera del lavoro sono: Eurolavoro, Adecco, Ali Spa, Ciofs Castellanza, Fondazione Minoprio, Gigroup, Ial Lombardia, Manpower, Randstad, Solidarietà e servizi cooperativa sociale, Synergie, Umana spa e Fondazione Clerici.

Gli interessati che vorranno prendere parte all'evento dovranno presentarsi muniti di copie cartacee del proprio curriculum vitae o, in alternativa, inviarlo a promozione@afolovestmilano.it.