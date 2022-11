Collegio dei sindaci di Ats Città Metropolitana: nominato il nuovo consiglio

Il collegio dei sindaci di Ats Città Metropolitana ha nominato il nuovo presidente: si tratta di Sara Santagostino, sindaco di Settimo Milanese.

Il 28 novembre 2022 il Collegio dei Sindaci di ATS Città Metropolitana di Milano si è riunito per la prima volta a Milano, nella sede dell'Agenzia di via Conca del Naviglio 45. La nuova istituzione, nata con la Legge Regionale 22/2021, è composta da un membro eletto in ogni Conferenza dei Sindaci delle ASST insistenti sul territorio di ATS. Sono inoltre componenti di diritto i presidenti delle singole Conferenze dei Sindaci.

Il Collegio ha nominato:

Sara Santagostino, Sindaco di Settimo Milanese, come Presidente;

Giovanna Gargioni, Sindaco di Borghetto Lodigiano, come Vice Presedente.

Le funzioni del Collegio

Il Collegio dei Sindaci dura in carica 5 anni: formula proposte ed esprime pareri alle ATS al fine di supportare le stesse nel garantire l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale e per organizzare tale integrazione anche attraverso i piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario). Partecipa, attraverso il presidente, alla cabina di regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f) della medesima l.r. 33/2009; in raccordo con le Conferenze dei Sindaci monitora lo sviluppo omogeneo e uniforme sul territorio dell’ATS delle reti territoriali;

esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie per gli interventi in ambito sociale assegnate alle ATS. Esprime pareri su richiesta di Regione Lombardia e delle ASST in merito all’implementazione dell’offerta di servizi di prossimità sul territorio di competenza dell’ATS.

Tutte le informazioni sul Collegio dei Sindaci di ATS Città Metropolitana di Milano sono disponibili sul sito dell'Agenzia.