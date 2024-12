Collaborazione fra enti e Polizia di Legnano per dire stop alle truffe agli anziani

Collaborazione fra la Polizia di Legnano e gli enti del territorio, prima di tutti il comune, per dire stop alle truffe nei confronti degli anziani.

Al fine di contrastare i gravi reati di truffa e di furto con raggiro perpetrati ai danni di famiglie di anziani e di persone vulnerabili che abitano da sole le quali, confidando nella genuinità delle dichiarazioni fatte da chi, sotto le mentite spoglie di forze dell’ordine o di tecnici del gas o dell’acqua, hanno bussato alle loro porte depredandoli di tutti i propri averi con l’inganno fondato su millantate qualifiche non realmente possedute, la Polizia di Stato ha avviato un rapporto di collaborazione interistituzionale con i referenti del territorio coinvolti nella raccolta delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, uniti dall’obiettivo comune di promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta agli anziani, nell’ottica della sicurezza e dell’informazione, che fornisca gli strumenti per riconoscere i segnali di una truffa.

Incontri con la cittadinanza

Il progetto si fonda sulle esigenze di sicurezza connesse al numero di denunce raccolte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Legnano e degli interventi effettuati dalle volanti operative sul territorio, e si sostanzierà in un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza, organizzati di volta in volta dai referenti del territorio, in cui sarà riproposta la brochure realizzata nell’anno 2023 con la collaborazione di Anaci e con il patrocinio del Comune di Legnano, le cui linee guida erano state esplicitate nel mese di novembre dell’anno decorso presso Palazzo Leone da Perego.

Il rapporto di collaborazione vede quali co attori Anaci, il Controllo del Vicinato, Confcommercio, Famiglia Legnanese e Collegio dei Capitani e delle Contrade, il Prevosto della Città Mons. Cairati unitamente alle Parrocchie di Legnano e Ualz.

Chi sarà presente agli incontri

Gli incontri saranno presieduti dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Legnano e dal personale addetto alla Sezione Reati contro il Patrimonio e saranno un’occasione per fornire il necessario ascolto e supporto alle categorie che, in quanto vulnerabili e fragili, sono maggiormente esposte al rischio dell’odioso inganno messo in atto da professionisti del settore. Negli spazi preventivamente individuati dai referenti del territorio, nei giorni e negli orari che saranno di volta in volta indicati e diffusi alla cittadinanza, i poliziotti illustreranno le diverse modalità di approccio dei “truffatori”, esplicheranno le varie tipologie di truffe, le funzioni della Polizia Giudiziaria e forniranno consigli preziosi, sì da agevolare le potenziali vittime nel riconoscere un potenziale truffatore e da prevenire conseguenze dannose tanto in termini di danno patrimoniale che di frustrazione emotiva.

Il primo incontro si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 17.40 presso il Centro Parrocchiale San Magno, sito in Piazza San Magno 10, con la collaborazione del Prevosto della Città Monsignore Cairati e, a seguire, con la collaborazione del Controllo del Vicinato, in data 16 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Parrocchiale S. Magi di Via Olmina 16.