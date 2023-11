Code, buche e gimkane: è caos fuori dalla scuola media

Code, buche e gimkane: per i genitori degli allievi che frequentano la scuola elementare e media Rancilio di Villastanza a Parabiago accompagnare i propri figli a scuola sta diventando un’attività sempre più costellata di ostacoli.

La campanella delle scuole medie suona alle 8 e quella del elementari circa mezz’ora dopo. Ma il risultato non cambia, come raccontano tre genitori, Paola Terruzzi, Anna Maria Russo e Stefania Galvano:

«Dobbiamo fare lo slalom per accompagnare i nostri bambini a scuola. Le buche come voragini. E noi rischiamo di rimetterci l’auto. Il parcheggio è ormai inesistente, colmo di bacini d’acqua piovana. E la situazione non accenna a migliorare, cosa che invece auspicavamo si verificasse entro l’avvio di questo anno scolastico».