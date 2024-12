Coccarde natalizie per la Rsa: si rinnova l'iniziativa di Bareggio 2013

Il Comitato Bareggio 2013 rinnova per il terzo anno l’iniziativa in collaborazione con le educatrici degli asili nido privati Arcobaleno, Germoglio e Boschetto dei Bimbi di Bareggio a cui si è unito quest’anno anche Il Cerchio Magico che ringraziamo per il loro impegno a coinvolgere le/i piccole/i bambine/i per realizzare amorevoli coccarde natalizie da appendere all’albero di Natale nella Residenza per Anziani Villa Arcadia.

Coccarde natalizie: si rinnova l'iniziativa di Bareggio 2013

Lo scopo dell’iniziativa - spiegano dal comitato - rimane quello di unire in un abbraccio ideale i più piccoli e i più adulti della comunità bareggese per riscoprire il senso più autentico del Natale: incontrare l’altro e condividere la gioia di stare insieme in un momento in cui è festa in tutto il mondo. Manuela Verdefiore di Comitato Bareggio2013 afferma:

«Una volta ho letto questa frase: il nostro Natale è con i nonni di tutti e anche quest’anno è stato commovente stare insieme ai nonnini di Villa Arcadia e vedere il loro sorriso per il dono ricevuto dai bambini».

A questo è seguito anche il commento di Monica Gibillini:

«Ringraziamo di cuore le educatrici Daniela, Valentina e Meshua del nido Arcobaleno, Francesca, Nicolina, Marika, Caterina, Marika, Patrizia e Mikol del nido Germoglio, Stefania, Lisa e Alessandra del nido Boschetto dei Bimbi, Giada, Elisa e Carmen del nido Il Cerchio Magico che hanno nuovamente accettato l’invito a realizzare questa piccola e semplice iniziativa a cui teniamo molto. Per noi è un modo per ringraziare le persone che nella nostra comunità si prendono cura degli altri, bambini e anziani, mentre le loro famiglie sono impegnate al lavoro e gli offrono importanti momenti di socialità! Un grazie anche a Villa Arcadia che ci accoglie sempre volentieri!».

Dal comitato spiegano come il periodo natalizio sia proprio il momento giusto per portare avanti questo genere di iniziative, cogliendo quest'anno l’occasione del progetto promosso da Villa Arcadia in cui gli ospiti hanno addobbato l’albero con le proprie famiglie.