Un service scandito in due giornate, quello organizzato dal Rotaract Club Abbiategrasso, una rielaborazione dell’ormai tradizionale Clean the grass a Biegrass.

Operazione di educazione ambientale

Il Rotaract Club Abbiategrasso ha infatti organizzato una mattinata di educazione ambientale, svoltasi il 21 aprile 2023 presso l’istituto di scuola primaria Umberto e Margherita di Savoia, incentrata sul corretto modo di riciclare i rifiuti e sul modo migliore per prendersi cura dell'ambiente. Questo momento ha visto come relatore il Dottor Giovanni Pioltini di Amaga e come protagonisti di questa lezione coinvolgente e interattiva 108 bambini appartenenti a cinque classi quinte, che hanno così avuto l'opportunità di apprendere importanti informazioni in materia di educazione ambientale, informazioni che sono state poi declinate in modo pratico il pomeriggio del 5 maggio 2023 presso il Parco dei Bersaglieri, quando il Rotaract Club Abbiategrasso, in collaborazione con i Bersaglieri, ha organizzato un momento ludico-didattico di pulizia dell’area verde, accompagnata da un quiz a squadre su quanto appreso nel corso della lezione del 21 aprile.

La generosità dei Bersaglieri

Alla fine, i Bersaglieri hanno offerto tè e brioches ai bambini. Il Rotaract Club Abbiategrasso vuole ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante service: il Comune di Abbiategrasso, in particolar modo l’Assessore all’Istruzione Marina Baietta; Amaga e il Dottor Giovanni Pioltini; la scuola Umberto e Margherita di Savoia, la preside e le insegnanti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa; i Bersaglieri che con altrettanto entusiasmo hanno messo a disposizione il parco e la merenda; i nonni vigili che hanno accompagnato i bambini dalla scuola al parco; McDonald Abbiategrasso che ha messo a disposizione le pinze per la raccolta.