Claudio La Penna porta la sua arte alla Fashion Week

Claudio La Penna, 46 anni, di Magnago, ha portato la sua arte e la passione per il suo lavoro alla Fashion Week di Milano.

Claudio La Penna al lavoro per le sfilate della Fashion Week

Lo scorso fine settimana si è preso cura dei look delle modelle per alcuni stilisti emergenti, occupandosi delle acconciature dietro le quinte della nota kermesse milanese. E’ un parrucchiere tecnico specializzato nel mondo del colore e dopo anni di esperienza in tutto il mondo, ha deciso di aprire il suo salotto della bellezza a Busto Arsizio. Grazie alla passione per il suo lavoro è stato subito coinvolto nelle sfilate della Fashion Week a Milano per creare look sofisticati e di tendenza.

«Abbiamo creato acconciature sofisticate per esaltare gli abiti»

Spiega:

«Sono molto soddisfatto, dietro le quinte delle passerelle c’è un lavoro minuzioso e creativo. Abbiamo creato acconciature sofisticate per esaltare le creazioni degli stilisti e valorizzare le modelle. La cura dei dettagli è fondamentale per realizzare un’acconciatura perfetta».

«Ho iniziato a 5 anni pettinando le bambole e le mie cugine»

La passione per questo mondo è nata sin da bambino e da quel momento non lo ha più lasciato portando Claudio La Penna a cimentarsi sempre in nuove sfide.

«Fin da piccolo ho sognato di fare questo mestiere. Avevo cinque anni e pettinavo le bambole delle mie cugine, dopo la terza media mi sono iscritto a una scuola per parrucchieri e da lì è partito tutto. Ho sempre amato le sfide e non ho mai avuto paura di mettermi alla prova, a 18 anni ho aperto il mio primo salone in Puglia, poi in Sicilia e nel corso degli anni, grazie alla mia professione, ho avuto l’occasione di poter girare il mondo come consulente e formatore. Non vedo l’ora di cimentarmi in nuove avventure».