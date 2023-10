Claudio Bisio al cinema di Cerro per presentare il suo nuovo film

Venerdì 13 ottobre sarà presente al The Space/Move In di Cerro Maggiore Claudio Bisio per l’uscita del suo film "L'ultima volta che siamo stati bambini".

Claudio Bisio al cinema di Cerro

