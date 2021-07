Civetta a scuola, sorpresa alla Dante Alighieri

Civetta a scuola: che sorpresa lunedì 28 giugno 2021 a Legnano!

Civetta entra nella scuola media Dante Alighieri

«Le scuole medie Dante Alighieri sono talmente accoglienti che anche gli animali vengono a farci visita». È la battuta di spirito che il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo legnanese Via dei Salici Simone Finotti e altri colleghi docenti si sono scambiati dopo il curioso incontro avvenuto nella mattinata di lunedì, quando una professoressa è entrata nel bagno del personale addetto alle pulizie e si è trovata davanti una civetta. In un primo momento, la docente ha notato escrementi, foglie secche e insetti, una stranezza dato che «la nostra scuola è molto attenta nel tenere pulito e igienizzato, soprattutto in questo periodo per garantire le norme di sicurezza anti Covid» prosegue Finotti. Ma poi si è accorta che sulla cassetta dello sciacquone c’era un cucciolo di civetta «di appena 15 centimetri» spaventato e spaesato.

Il rapace è stato "visitato" e liberato da una prof di scienze

«La fortuna ha voluto che fosse presente una professoressa di scienze esperta di rapaci: dopo essersi dotata di guanti sterili ed essersi assicurata che la civetta non fosse ferita e sapesse volare, l’ha liberata in un bel parco spazioso» conclude Finotti.

L'anno scorso a far visita alla scuola era stato uno scoiattoli grigio

Per le medie Dante Alighieri non si tratta del primo incontro ravvicinato col mondo animale «probabilmente per la vicinanza al Parco Alto Milanese»: il 19 ottobre 2020 a far visita all’istituto era stato un piccolo scoiattolo grigio che però spaventato dal rumore degli studenti è fuggito nei bagni, incastrandosi tra le tubature di un lavabo. «La scuola ha chiamato prontamente i pompieri che sono intervenuti velocemente riuscendo a salvarlo» ricorda il preside.