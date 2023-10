Cittadini dell’abbiatense in Israele: “stanno bene”

La tensione in medio-oriente è altissima. Tra Israele e Palestina è guerra a tutti gli effetti. La preoccupazione riguarda anche 43 persone del nostro territorio, più precisamente da Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Morimondo e Abbiategrasso, che si trovano a Gerusalemme.

Il sindaco di Cassinetta Domenico Finiguerra e quello di Albairate Flavio Crivellin , sono in stretto contatto con la comitiva e seguono l’evolversi della situazione.

“Da ieri sera siamo in stretto e costante contatto con i cittadini di Cassinetta e Albairate che, con Don Emilio, si trovano a Gerusalemme. Il gruppo è formato da 43 persone ed oltre ai Cassinettesi ed Albairatesi ci sono cittadini di Morimondo e Abbiategrasso – si legge in una nota congiunta dei sindaci Finiguerra e Crivellin - Sentiti al telefono ci hanno confermato di stare tutti bene e di non trovarsi in situazioni critiche, e di essere in attesa di un volo per rientrare in Italia al più presto, ma forse non prima del 14 ottobre. Per questo ci siamo attivati presso l'unità di crisi della Farnesina per chiedere un rientro anticipato”