Cittadini chiamati a dare i voti ad Aemme Linea Ambiente

Torna l’indagine telefonica per testare il gradimento dei cittadini nei confronti dei servizi d’igiene urbana erogati da Ala non solo a Legnano ma sul territorio dei 19 comuni serviti.

Cittadini chiamati a esprimere un voto sull'operato di Aemme Linea Ambiente

L’indagine, che partirà mercoledì 29 gennaio e si concluderà nella seconda settimana del mese di marzo, coinvolgerà un campione di oltre 1.600 utenze (tra domestiche e non domestiche). Le domande poste ai cittadini e alle attività commerciali andranno a toccare tutti gli ambiti in cui Ala è presente: raccolta rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, svuotamento dei cestini, gestione delle piattaforme ecologiche e dei centri di raccolta, servizio di call center.

Ai destinatari dell’indagine sarà chiesto di esprimere un voto sui servizi erogati nel 2024: a ciascuna domanda dovranno rispondere con un punteggio da 1 a 10, laddove 1 starà ad indicare "per niente soddisfatto/a" e 10 "pienamente soddisfatto/a".

Anche quest’anno l’indagine telefonica sarà affidata al Gruppo Cerved di San Donato Milanese, individuato attraverso pubblica selezione.

Ala ha ottenuto il massimo punteggio (tre stelle) nel Rating di Legalità

Spiega Ala:

"Alle persone che saranno contattate si chiede la cortesia di dedicare dieci minuti del loro tempo per rispondere alle domande: ciò è importante affinché la nostra società possa avere un ritorno, in termini di gradimento o meno, dei servizi che svolge quotidianamente. E’ motivo di soddisfazione, intanto, rendere noto ai cittadini che Ala, di recente, ha ottenuto il massimo del punteggio (tre stelle) nel Rating di Legalità, strumento che, sviluppato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), in accordo con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, premia le aziende italiane che operano secondo i princìpi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. Le realtà aziendali che ottengono il rating di legalità possono, dunque, contare su un certificato che attesta non solo il loro agire nella piena legalità, ma anche un business condotto all’insegna della correttezza e dell’etica. Questo importante risultato va a premiare il lavoro che viene quotidianamente condotto, a tutti i livelli, all’interno di questa azienda. E proprio in virtù di tali sforzi che Ala è stata riconosciuta come una realtà sana, solida e affidabile".