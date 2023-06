Cittadinanza onoraria a Carlo Monguzzi: così come deciso dall'Amministrazione comunale di Buscate, il riconoscimento è stato conferito all'ex assessore regionale all'Ambiente.

Cittadinanza onoraria

Davanti a circa 30 persone si è svolto il conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Munguzzi, consegnata dal sindaco Fabio Merlotti.

Voglio dedicare questa giornata a tutti i Buscatesi, Buscate è una cittadina meravigliosa. Quella di 30 anni fà è stata una vittoria di popolo, avevano fatto questa battaglia senza nessun colore politico. Grazie al nostro impegno oggi nel territorio non è presente una bomba ambientale che avrebbe potuto mettere in difficoltà generazioni di persone’

Carlo Monguzzi

In carica ai tempi del presidio sotto la Cava Sant'Antonio «che aveva dichiarato decaduti i diritti alla realizzazione della discarica di rifiuti urbani fornendo un contributo essenziale a quella lotta vittoriosa per cui Buscate, negli anni Novanta, divenne esempio di cittadinanza attiva e resistente per la tutela dell'ambiente e della salute e modello per una nuova politica di gestione dei rifiuti».