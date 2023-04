Cittadinanza attiva: l'esempio di Rondina

Cittadinanza attiva: l'esempio dell'assessore di Arluno Nicoletta Rondina.

Cittadinanza attiva

A rendere vivibile una città è anche il comportamento dei suoi residenti, amministrazione compresa. Lo sa bene l’assessore all’Ambiente e alla Cultura Nicoletta Rondina, che nel fine dettimana del 15 e 16 aprile 2023 ha voluto ricordare agli arlunesi le piccole azioni che ciascuno di noi può attuare per migliorare il proprio comune.

Le parole dell'assessore

"Oggi mi sono data da fare. Vialetto pedonale di fianco a casa mia. Non è un'area privata". Poche righe a descrivere il prima e il dopo di un piccolo intervento di pulizia per eliminare foglie secche e erbacce, spesso presenti attorno alle nostre abitazioni.

Uno spunto di riflessione quantomai semplice per ricordare agli arlunesi l’esistenza, da un paio d’anni a questa parte, del cosiddetto "regolamento di cittadinanza attiva, votato all'unanimità da tutto il Consiglio comunale e pubblicato sul sito istituzionale del nostro comune. Il privato cittadino che vuole contribuire al mantenimento e al decoro della cosa pubblica lo può fare, proprio in virtù di questo regolamento e in base all'articolo 118 della nostra Costituzione".

Il regolamento ad Arluno

In base al testo infatti, il Comune di Arluno "facilita iniziative di questo genere", ad esempio – si legge nel regolamento – riducendo i tempi di istruttoria e semplificando la documentazione necessaria per gli interventi o individuando modalità semplificate per lo scambio di informazioni tra cittadini e Amministrazione.

Chissà se il promemoria dell’assessore riuscirà a stimolare l’iniziativa dei cittadini o ci vorrà invece ben altro per ricordare che "il decoro del nostro paese dipende anche da noi e dal nostro senso civico. Chi vuole, può".