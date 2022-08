Cisliano piange il suo ex sindaco Luigi Durè

Cisliano dice addio al suo ex sindaco Luigi Durè, nonché papà dell'attuale primo cittadino Luca Durè.

Cisliano dice addio al suo ex sindaco Luigi Durè

Si è spento nella giornata di ieri, domenica 31 luglio 2022, a 84 anni Luigi Durè. Persona stimata, papà dell'attuale primo cittadino Luca Durè ed ex sindaco, eletto nella compagine di centrodestra nel 2003. Nelle elezioni del 2008, poi il paese era passato alla lista civica Amo Cisliano, per poi arrivare all'attuale sindaco Luca Durè, oggi al suo secondo mandato.

L'impegno civico e l'amore per la musica

Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e al sindaco e tutti ricordano il cuo grande impegno civico e per la cittadinanza e il suo enorme amore per la musica.

E' stato infatti tra i fondatori del Corpo Musicale Pietro Mascagni di Cisliano e vicemaestro.

"Ci ha lasciato il nostro fondatore, vicemaestro, ma soprattutto amico Luigi! A lui vogliamo esprimere i più sinceri ringraziamenti per l’impegno, la passione, l’amore che ha da sempre, fin dal 1976, donato alla Banda, senza mai chiedere nulla in cambio, anzi… sostenendola sempre, in tutti i momenti, con immensa dedizione! Abbiamo perso una persona fondamentale, uno dei nostri pilastri portanti! Caro Luigi, speriamo con tutto il cuore di essere in grado di portare avanti quanto hai costruito con grande passione! Siamo sicuri che da lassù, con la tua tromba, porterai gioia a tutto il Paradiso e sarai vicino a noi ad ogni nostro futuro concerto! Noi non ti dimenticheremo mai! Arrivederci Luigi! Ci mancherai tanto!".