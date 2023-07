Cisliano: inaugurata sala multisensoriale

E’ stata inaugurata giovedì 29 giugno 2023, presso la scuola primaria dell’ICS Erasmo da Rotterdam di Cisliano, la “Snoezelen room”, aula multisensoriale, ispirata al modello olandese Snoezelen, finalizzato sia al rilassamento che alla stimolazione dei cinque sensi attraverso effetti luminosi, musicali, uditivi, tattili e aromatici.

Per persone con disabilità cognitiva

Tale ambiente, idoneo per persone con disabilità cognitiva e di sviluppo, è stato progettato con il chiaro intento di favorire inclusione, benessere, tranquillità all’interno di una educazione più ampia e comunitaria basata sulla percezione e coscienza di sé all’interno del contesto circostante: obiettivo che funge da motore della nostra scuola da sempre. La configurazione prescelta comprende un tubo luminoso a bolle controllato automaticamente o manualmente, una capanna dell’abbraccio ovvero un ambiente raccolto e protetto arredato con cuscini ed un piccolo tubo a bolle in cui sentirsi protetti ed accuditi; un letto con materasso ad acqua riscaldato, una nuvola luminosa, una poltrona degli abbracci con musica integrata, vari giochi di luce, un proiettore, un impianto di diffusione sonora, un piccolo divano, due sistemi a fibre ottiche, un diffusore di essenze, ed altro materiale dedicato.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti tutti coloro che attivamente hanno contribuito alla realizzazione della “Snoezelen room”: il sindaco di Cisliano, Ilaria Mora, il vice sindaco Luca Durè, il già assessore e vice sindaco Domenico Schiavini, la vice presidente della IV commissione della Regione Lombardia Silvia Scurati, la dottoressa Melissa Scagnelli psicoterapeuta del centro IESCUM, il Dirigente scolastico Luciano Giorgi, componenti della giunta comunale, docenti di ogni ordine dell’istituto comprensivo, genitori di alunni frequentanti la scuola.

Finanziata con 20mila euro

Il Dirigente ha ricordato l’iter, complesso, che si è dovuto affrontare per arrivare a questo traguardo: un contenzioso con il primo progettista e fornitore di arredi, la pandemia, l’individuazione del nuovo fornitore, infine la realizzazione. Ha evidenziato anche il positivo e proficuo rapporto con l’amministrazione locale, che ha compreso l’importanza di tale struttura e che l'ha finanziata completamente (circa 20.000 euro). “Una buona scuola fa bene al nostro Paese” ha detto il dirigente , e che scelte metodologiche atte ad accrescere il benessere degli alunni possono portare ad un unico, grande traguardo: un futuro migliore. In un clima sereno e di soddisfazione, i partecipanti hanno salutato i presenti, e, in particolare, la vice presidente della IV commissione regionale, Silvia Scurati, portando i saluti del Presidente, ha apprezzato e ha valorizzato la realizzazione della struttura.

La dottoressa Scagnelli ha tenuto una sintetica ma profonda riflessione sull’utilizzo dell’aula multisensoriale valorizzandone le potenzialità e le influenze positive sul comportamento delle persone con diagnosi di Disturbo delle Spettro dell’Autismo, in particolare essa può promuovere un maggiore rilassamento nei momenti di difficoltà emotiva, una maggiore concentrazione sugli stimoli, una riduzione di comportamenti volti a ricercare stimolazioni sensoriali ripercuotendosi, così, positivamente, sull’apprendimento. Attraverso la progettazione di adeguate attività, può essere inoltre un ottimo strumento per promuovere l’inclusione. Ha evidenziato che per la crescita di tutti gli alunni e le alunne, in particolare di quelli afferenti allo spettro dell'autismo, occorre che tutta la comunità collabori.