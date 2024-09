Cislianerfest: undicesima edizione

Il prossimo weekend, 6, 7 e 8 settembre 2024, torna Cislianerfest, il festival nato nel 2013 dedicato alla musica e alla cultura della musica a 360 gradi che ha tradizionalmente luogo ogni anno il primo weekend di settembre a Cisliano. Giunto quest’anno all’undicesima edizione, nel corso degli anni l’evento ha accolto più di 600 artisti provenienti da tutta Italia, a testimonianza dell’eccezionale riscontro ottenuto presso i giovani musicisti.

Line- up prestigiosa

Il festival, organizzato dalla Pro Loco Cisliano con il patrocinio del Comune e la direzione artistica di Riccardo Giampiccolo, nasce appunto 11 anni fa con l’obiettivo di dare spazio ai giovani musicisti (solisti e band) offrendo loro una location in cui esibirsi di fronte a un pubblico costituito da giovani provenienti da tutta Italia, e si articola su tre giorni. Durante le tre serate si esibiscono giovani artisti, sia band sia solisti, oltre a DJ tra i più apprezzati (gli ospiti di questa edizione saranno DJ Gianni Camelia, DJ Benny Camaro e DJ Aniram). Di giorno sono poi previste anche altre attività come per esempio Cislianerbande, lospazio dedicato alle esibizioni delle bande del territorio, o la mostra di Vespa e di Alfa Romeo d’epoca. Alla finalissima di domenica 8 settembre accederanno le band e i solisti che avranno totalizzato il maggiore punteggio nelle serate precedenti, sulla base delle votazioni di una giuria di qualità.

Ai primi 3 artisti (gruppi o solisti) classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i seguenti premi: Primo classificato: produzione, registrazione di un singolo e distribuzione nazionale tramite una major a cura dell’etichetta discografica Greylight Records e Banca dello Spettacolo; secondo classificato: distribuzione nazionale di due singoli tramite una major ; terzo classificato: distribuzione nazionale di un singolo. Inoltre, verrà conferito un premio alla miglior band e al miglior artista singolo, sempre a cura di Greylight Records.

Altro elemento importante è il fatto che da diversi anni Cislianerfest si svolge in Libera Masseria, il bene confiscato alla ‘ndrangheta nel 2014, di cui non molto tempo dopo il Comune di Cisliano ha ottenuto l’assegnazione provvisoria per utilizzarlo, in collaborazione con Caritas, U.C.A.P.T.E. e altre associazioni, per fini sociali come l’accoglienza temporanea di persone e famiglie in momentaneo stato di difficoltà o i campi di formazione su legalità e antimafia. Nel 2021 è arrivata l’assegnazione definitiva al Comune di Cisliano ed è stato successivamente presentato il progetto di riqualificazione del bene, che verrà naturalmente sempre utilizzato a fini sociali.

In un luogo veicolo dei valori di legalità e giustizia