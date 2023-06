Cislianerfest decimo anniversario: aperte le iscrizioni

Cislianerfest, il festival cislianese dedicato alla musica e alla cultura della musica a 360 gradi, spegnerà quest’anno 10 candeline. L'appuntamento è l'1,2 e 3 settembre 2023 a Cisliano.

“Il prossimo 1-2-3 Settembre 2023 - spiega Riccardo Giampiccolo, Consigliere Comunale con incarico a Giovani e Innovazione e Direttore Artistico della manifestazione - Cislianerfest farà rivivere ancora una volta Libera Masseria, portando da tutta Italia tanti giovani e famiglie pronte a vivere tre giorni di assoluta bellezza! Tante saranno le nuove sorprese per la decima edizione di un evento partito per dare uno spazio libero e sicuro a musicisti emergenti per potersi esibire su un palco di fronte a un pubblico d’eccezione, e arrivato a essere una delle principali manifestazioni musicali dell’hinterland milanese”