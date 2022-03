Cinquecentomila euro per la riqualificazione del parco di Villa Burba

Il finanziamento

Il Comune di Rho è pronto a rimettere a nuovo lo storico parco della Villa.

Riceverà un contributo di cinquecentomila euro il Comune di Rho per la riqualificazione dei giardini e dei dintorni di Villa Burba.

Il finanziamento ottenuto

C’è anche il Comune di Rho, con un progetto dedicato alla riqualificazione dei dintorni di Villa Burba, tra i comuni lombardi che riceveranno i contributi regionali per avviare processi di rigenerazione urbana. Il provvedimento assegna in tutto 200 milioni di euro di risorse economiche agli Enti locali ammessi al finanziamento per realizzare interventi di recupero e sistemazione di edifici pubblici o aree di pubblico interesse. Il Comune di Rho ha ottenuto 500mila euro su un progetto totale di 750mila euro che prevede la riqualificazione del giardino storico di Villa Burba, con diversi interventi.

I lavori previsti

Sono previsti lavori di sistemazione del verde e dei manufatti per recuperare il disegno originario del giardino all’inglese, migliorare l’accessibilità e la fruibilità del parco e delle aree circostanti. L’inizio lavori è previsto entro la fine dell’anno.