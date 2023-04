Cinque telecamere al Parco Arcadia: il progetto

Sono stati affidati i lavori di fornitura e installazione delle 5 telecamere che saranno posizionate all’interno del Parco Arcadia a Bareggio.

La notizia segue di circa un anno quella della partecipazione del Comune al bando regionale per la sicurezza nei parchi e quella dell’assegnazione dei fondi dal Pirellone. Il progetto, nel dettaglio, prevede il posizionamento di 5 telecamere nella nota area verde di Bareggio, per un totale di 48.739 euro. Di questi, l’80% - quindi 38.991,20 - arriverà dal finanziamento di Regione Lombardia e il restante 9.747,80 da risorse comunali.

aveva sottolineato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta lo scorso anno, al momento della partecipazione del Comune di Bareggio al bando:

soprattutto per evitare fenomeni di criminalità e degrado urbano.

Ed effettivamente, il progetto è stato approvato. Ora inizieranno quindi l’iter e i lavori per l’installazione vera e propria del sistema di videosorveglianza.

Ha affermato il vicesindaco:

"Voglio fare i complimenti al comandante Riccardo Milianti e all’Ufficio di Polizia Locale per il lavoro svolto. Sono riusciti a partecipare ai bandi sia statali sia regionali con progetti che sono stati tutti finanziati. Il nostro obiettivo non è quello di creare il “grande fratello”, ma di migliorare il controllo del territorio. Stiamo lavorando per ampliare anche l’organico della Polizia Locale, che a oggi risulta avere 12 agenti, in modo da poter pattugliare anche i parchi, ma in questo caso serviva porre più telecamere, visto anche l’ampiezza che ha il Parco Arcadia, che di fatto è l’area verde più vissuta di Bareggio".