"Progetto pollaio"

La natura entra in classe all'Istituto comprensivo Ada Negri di Magnago e Vanzaghello.

Cinque pulcini nati a scuola nell'ambito del progetto avviato dalla vanzaghellese Elena Mazza e dal professor Giuseppe Cancellieri per rendere gli studenti dell'Istituto comprensivo Ada Negri di Magnago e Vanzaghello più consapevoli e vicini alla natura.

Cinque pulcini venuti alla luce nel pollaio scolastico

L’attività programmata all’interno della scuola prevede che gli alunni si prendano cura di alcuni pulcini, e proprio qualche giorno fa si sono schiuse le prime uova nell’incubatrice. In settimana sono nati cinque pulcini, a cui si sono subito affezionati tutti, professori e personale Ata inclusi, e sono state messe in incubatrice altre uova. "La scuola ha ricreato un vero e proprio pollaio, dove i pulcini possono crescere serenamente e diventare galline e galli - spiega Elena Mazza, ideatrice del progetto insieme al professor Cancellieri - Il professor Cancellieri cercava qualcuno che potesse supportare gli studenti in questa particolare esperienza, e sono molto felice di dare il mio contributo in quanto allevatrice».

"I ragazzi sono entusiasti e si impegnano al massimo"

L’iniziativa è stata subito accolta positivamente anche dal preside Domenico Pirrotta, e ha riscosso un gran successo tra gli studenti, che sono molto interessati alla cura delle uova e dei pulcini appena nati: "I ragazzi sono davvero entusiasti e si stanno impegnando al massimo, prendendo i loro compiti sul serio - afferma Mazza - Fargli conoscere e accudire animali, avvicinandoli alla natura credo sia davvero importante: i ragazzi di oggi conoscono raramente gli animali di cortile con cui si viveva anni fa, e non hanno consapevolezza del mondo animale e vegetale. Il periodo di lockdown legato al Covid li ha poi allontanati ulteriormente dalla realtà delle cose, e un progetto che gli permetta di tornare alla realtà potrebbe essere loro davvero d’aiuto".

A maggio una fiera con gli animali da cortile?

Il pollaio starà a scuola fino a giugno, consentendo agli studenti di prendersi cura dei pulcini per un po’ di mesi. A conclusione del progetto Mazza, la scuola e l’Amministrazione guidata dal sindaco Arconte Gatti, hanno pensato di organizzare nel mese di maggio una fiera di paese con tutti i tipici animali da cortile. Protagonisti saranno gli stessi studenti.