Cinque Mulini summer night, che successo!

Grande successo ieri sera per l'edizione 2023 della "Cinque mulini Summer Night", la corsa non competitiva tra paese e mulini a San Vittore Olona.

Cinque Mulini Summer Night

L'evento ha raccolto più di 650 partecipanti, a partire dal sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi. Cittadini di ogni età hanno preso parte all'iniziativa ritagliata su misura per tutte le età. C'è stata infatti la Mini Summer Night, dedicata ai bambini, la corsa per gli adulti, quella per gli appassionati di Nordic Walking e anche la camminata metabolica, novità dell'edizione 2023.

Tanti premi

La serata ha visto la premiazione di tantissimi partecipanti. Silvia Cereali è stata eletta Miss Summer Night, Lorenzo Pastori il Mister Summer Night. La 5 chilometri femminili ha visto arrivare per prima Alessandra Renda dell'Atletica San Vittore Olona, poi Maria Olivia La Rosa e Annamaria Iannello. Nella 5 chilometri maschile primo Fabio Palmieri, seguito da Silvio Stella e Omar Osmani Abdi.

Nella Nordic femminile prima Alessandra Bizzotto della Nordic Walking San Vittore Olona, poi Luciana Pagani della Nordic Walking Altomilanese, terza Federica Manganini sempre della Nordic Walking San Vittore Olona. Al maschile invece primo Turconi della Nordic Walking Altomilanese, secondo Silvio Meraviglia, poi Giorgio Pozzi. Premi anche per Mattia Iordan De Grassi, primo iscritto, Levi Tunesi il partecipante meno giovane con i suoi 92 anni, Veglia Bianchini la meno giovane con 86 primavere, e poi i più giovani Giosuè Crespi ed Eva Crespi. Festeggiati anche Maria Bacciu e Andrea Rivolta in occasione del loro compleanno.

Per quanto riguarda i gruppi più numerosi, a vincere il gruppo Eurospin con 71 partecipanti.