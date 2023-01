"Cinque Mulini": sabato la presentazione degli atleti

In occasione della 91° Cinque Mulini, l’Unione Sportiva San Vittore Olona organizza la presentazione degli atleti, che si terrà sabato 14 gennaio alle ore 17.30 in piazza Italia.

"Cinque Mulini": la presentazione degli atleti

Per la prima volta la piazza sanvittorese accoglierà i migliori atleti, che l’indomani si daranno battaglia tra i valli per il podio della Cinque Mulini: un nome fra tutti il campione europeo dei 10 000 metri Yeman Crippa.

I pluripremiati corridori non solo si racconteranno e emozioneranno i presenti con le storie delle loro imprese, ma saranno anche disponibili per incontrare i cittadini, scattare foto e firmare autografi. Inoltre, per tutti i bambini e i ragazzi, seguirà un’estrazione con premi per i fortunati vincitori.

Infine, la manifestazione si concluderà con un rinfresco per tutti.