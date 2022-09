Cinque Comuni al fianco dei Carabinieri con la consegna dell'etilometro

Un nuovo etilometro. E' il dono consegnato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 settembre, da cinque Comuni dell'Alto Milanese ai Carabinieri.

Cinque Comuni al fianco dei Carabinieri

Cinque Comuni (Castano Primo, Turbigo, Nosate, Vanzaghello e Magnago) insieme per un unico scopo: donare ai Carabinieri che presidiano il territorio il nuovo etilometro. E' avvenuta oggi a Palazzo Rusconi, in quel di Castano Primo, la consegna ufficiale dell’etilometro che, come spiegato dal sindaco Giuseppe Pignatiello, "le Amministrazioni comunali hanno voluto donare ai nostri Carabinieri". Per l'occasione erano presenti i sindaci e i comandanti della zona.

"Un ulteriore strumento a tutela della sicurezza collettiva"

Una donazione che assume anche una valenza di carattere pratico