Cinquant’anni di sacerdozio per don Donato

Cinquant’anni di vita sacerdotale per don Donato Pastori: un traguardo raggiunto viaggiando tra Italia e Africa e festeggiato domenica 11 giugno 2023 a Ossona.

I festeggiamenti a Ossona per don Donato

Difficile nascondere l’emozione durante la Messa nella chiesa di San Crisoforo; sia per i parrocchiani che per don Donato, accompagnato in quest’occasione dai sacerdoti ossonesi di nascita o d’adozione. Tra questi anche l’attuale parroco don Angelo Oldani, citato e ringraziato da don Donato al termine della funzione.

Ringraziamenti anche per don Mario Magnaghi, già parroco prima a Ossona e poi a Magenta.

Un legame indelebile tra il paese e il sacerdote

Gli applausi dei fedeli lasciano ben intendere lo stretto rapporto che intercorre tra Ossona e don Donato, tra vita civile ed esperienza pastorale: un unico filo che viaggia nel tempo e nello spazio, dalla prima Messa nel Duomo di Milano il 28 giugno 1973 ai dieci anni trascorsi in Camerun, fino al ritorno nell’arcidiocesi di Milano, in luoghi così diversi ma al tempo stesso così simili a quelli famigliari.