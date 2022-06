Cinquanta eventi e 3mila atleti, al via la Settimana dello Sport

E' tutto pronto per la Settimana dello Sport in programma a Rho e che metterà in mostra decine di discipline

Rho capitale dello Sport dal 13 giugno con tanti eventi aperti al pubblico

«Sono veramente commossa, la città ha risposto in modo positivo, gli imprenditori ci hanno supportato e le associazioni sportive hanno aderito tutte con grande entusiasmo».

Usa queste parole l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti per annunciare quello che a Rho definiscono tutti come l’evento dell’anno ovvero la Settimana dello Sport. Il taglio del nastro lunedì alle 18.30 al Molinello poi il via a una serie di eventi che coinvolgeranno non solo tutti gli atleti che scenderanno in campo, ma anche i cittadini. «Si parte il 13 per una settimana piena di eventi, più di 50, con tremila atleti provenienti da tutta la Lombardia».

Dal Molinello a Castellazzo al centro della città, eventi ovunque

Dal baseball con il torneo delle Nazioni alla pallavolo, dal calcio al basket passando anche per l’ippica, il pattinaggio, la corsa. il ciclismo e chi ne ha più ne metta. «Ci saranno eventi aperti davvero a tutti, giovedì 16 in piazza Enzo Jannacci si terrà una esibizione di ginnastica ritmica - spiega l’assessore Alessandra Borghetti - Sabato sera, 18 giugno, alla pista di pattinaggio di via Pirandello ci sarà, invece, una serata in musica con Dj Set e la possibilità di noleggiare i pattini. E ancora domenica 19 al Molinello Play-VIllage la possibilità di provare a tirare di scherma mentre sabato a villa Scheibler ci sarà il battesimo della sella con la possibilità per bambini e ragazzi di provare a cavalcare un pony o un cavallo, in base all’età seguiti dagli istruttori del centro ippico. E ancora, venerdì 17 alle 18.30 la biciclettata da piazza Visconti al Molinello cui potranno partecipare 150 bambini». Una settimana davvero con tante iniziative in tutti gli impianti della città.

Un occhio particolare alle persone diversamente abili.

Sono davvero tanti gli eventi che coinvolgeranno i ragazzi appartenenti alle associazioni della provincia di Milano. Il clou degli eventi si terrà nella giornata di sabato al campo sportivo di via Cadorna: dalla mattina fino alla sera si terranno una serie di gare di atletica. L’altro appuntamento riservato agli atleti diversamente abili si terrà, invece, giovedì 16 al campo da basket di via Labriola. «Non solo nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 presso i campi dal tennis del centro sportivo Molinello si terranno delle partite di tennis in carrozzina - afferma l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti - La cosa bella di quest’evento sarà la possibilità per tutti di provare questo sport, indipendetemete dal fatto che una persona sappia o meno giocare a tennis».