Cinema, le primarie premiate a Napoli

Le ex classi quinte della scuola di Pero e Cerchiate vincono il premio miglior cortometraggio al festival nazionale «Ciak si Gita». Per la seconda volta, a distanza di cinque anni dalla prima, le classi quinte delle primarie di Pero e Cerchiate si aggiudicano il primo premio come miglior cortometraggio alla nota manifestazione.

Novanta alunni si sono recati in Cilento per per girare un cortometraggio

A maggio ben 90 alunni dell’ultimo anno delle elementari si sono recati in Cilento per visitare i magnifici luoghi tra cui Paestum, ma soprattutto per girare un cortometraggio e partecipare al progetto che da 11 anni coinvolge scuole di tutt’Italia, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate si sono svolte le riprese del corto dal titolo «L'articolo 3 ci sta a cuore perché!» che ha sintetizzato un percorso durato un intero anno scolastico sul tema dell'uguaglianza dei diritti e sull'equità. I ragazzi hanno riflettuto sull'articolo 3 della Costituzione, hanno scritto la sceneggiatura, recitato, effettuate le riprese video e curato l'audio, con l'attenta regia di Gianni Petrizzo, che ha anche realizzato il montaggio.

I docenti si sono recati a Napoli per ritirare il premio

Il 27 settembre poi le docenti Chiara Iossa Fasano e Rosalba Cangialosi in rappresentanza di tutti gli insegnanti, con Luisa Stocchi che ha collaborato come volontaria al progetto, si sono recate a Napoli per assistere alla prima dei corti nel cinema Plaza e, con immensa emozione e sorpresa, hanno ricevuto proprio il premio più ambito dalle mani degli organizzatori e dell'attore Giovanni Esposito.

Il filmato sarà ora proiettato s scuola

Il corto sarà ora proiettato a scuola per tutti i ragazzi ormai in prima media e per i genitori e il premio verrà consegnato alla dirigente scolastica Giuliana Cavallo Guzzo. «Queste esperienze – dice Luisa Stocchi - oltre a restare per sempre nei cuori di chi le ha vissute, ragazzi e docenti, testimoniano che si possono realizzare progetti impossibili, basta crederci. Per permettere a tutti i ragazzi di partecipare sono stati realizzati mercatini a Natale e raccolte generose donazioni da due sponsor che hanno preferito l'anonimato». Il video si può vedere su YouTube digitando «Ciak si Gita 2024 Istituto Comprensivo Statale di Pero».