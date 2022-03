Cimitero: terminato l'intervento di ripristino delle coperture

I lavori

La copertura in rame del cimitero di Abbiategrasso era stata danneggiata lo scorso autunno.

Sono terminati i giorni scorsi i lavori di ripristino della copertura soprastante le cappelle del Cimitero Maggiore del Comune di Abbiategrasso.

Sistemate le coperture del cimitero danneggiate

L'intervento si era reso necessario a seguito del furto avvenuto lo scorso autunno; parte della copertura era stata scoperchiata e danneggiata, ed erano state asportate le lattonerie in rame e i pluviali. Nel mese di dicembre è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nelle cappelle e nel mese di marzo di quest'anno sono state sostituite tutte le lattonerie asportate con altre in alluminio colore testa di moro. E' stata eseguita inoltre la posa di nuove tegole marsigliesi.

Sistemazione anche dei colombari

Seguirà a breve anche il ripristino delle altre parti danneggiate dall'asportazione delle lattonerie nel corpo 8 degli ultimi colombari per un importo totale di circa 26.000 euro.