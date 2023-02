Ciclabile per Cassinetta: avviati i lavori

In questi giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo tracciato della pista ciclabile che andrà a congiungere quella, già esistente, di strada Cassinetta con Abbiategrasso.

Progetto finanziato totalmente da Regione Lombardia

"Questo tracciato ciclabile, finanziato totalmente da Regione Lombardia, permetterà di raggiungere in maniera più sicura la nostra Casa di Riposo e il centro Anffas - Afferma l'Assessore ai lavori pubblici Roberto Albetti - Il percorso per riuscire ad avviare i lavori è stato lungo, ma, come dimostrato oggi, gli obbiettivi dichiarati dalla Giunta Nai, passo a passo, si realizzano. Un sentito ringraziamento agli uffici lavori pubblici per l'impegno profuso nel tortuoso percorso burocratico”.

I benefici dell’opera

Molti sono i benefici di tale progetto . Collegherebbe due comuni in sicurezza, Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso, incentivando gli spostamenti sulle due ruote o a piedi e riducendo l'utilizzo dell'automobile. Poi Metterebbe in connessione con la città di Abbiategrasso due strutture socio-sanitarie abbiatensi, la Casa di Riposo e il Centro il Melograno Anffas: grazie alla pista ciclabile sarebbero facilitati sia gli spostamenti verso la città da parte degli ospiti in grado di muoversi, che le visite di parenti e amici presso le strutture residenziali.

Promuoverebbe tutto il territorio rendendolo più fruibile e facendo della sua bellezza uno dei punti di forza su cui fare leva per rilanciarsi. Siamo infatti all'interno di una delle 8 riserve della Biosfera Unesco, corridoio ecologico tra le Alpi e il Mediterraneo e qui è possibile godere della presenza di una rete dei navigli, di bellezze paesaggistiche, naturalistiche, agricole, architettoniche e gastronomiche uniche.