Cia Agricoltori Centro Lombardia sarà presente alla manifestazione che si terrà sabato 12 ottobre ad Albairate, con il corteo che si sposterà fino ad Abbiategrasso, organizzata dai Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e del Parco Sud Milano, contro la creazione della tangenziale conosciuta come “Vigevano-Malpensa”.

Cia Centro Lombardia contro la Superstrada Vigevano-Malpensa

Cia Agricoltori Centro Lombardia si unisce infatti alle proteste di cittadini, degli enti, delle associazioni e delle aziende agricole, contro un’opera che andrà ad erodere terreno agricolo e naturale, in una regione, la Lombardia, già tristemente al primo posto nazionale per ciò che riguarda il consumo di suolo, che è parte fondamentale dell’ecosistema e risorsa non rinnovabile che concorre alla produzione di cibo, alla sicurezza idrogeologica, alla conservazione della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla conservazione della qualità paesaggistica.

“Come associazione di categoria che rappresenta gli agricoltori e promuove la difesa e la conservazione dell’ecosistema, ci battiamo contro un progetto che creerà un danno enorme e irrimediabile all’agricoltura e al patrimonio ambientale locale: il 97% dell’opera sarà realizzata utilizzando terreni agricoli fertili, un dato inaccettabile anche a fronte dei problemi di produzione alimentare che verrà a mancare, favorendo perciò le speculazioni legate all’acquisto di prodotti esteri.” – commenta Amedeo Cattaneo, Presidente di Cia Centro Lombardia, che aggiunge: “Ci aspettiamo che partecipino alla manifestazione non solo associazioni ed enti, ma anche i privati cittadini che comprendono la gravità della situazione e si vogliono ribellare a queste assurde decisioni imposte dall’alto.”

Le aree all'interno dei parchi devono essere protette