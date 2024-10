"Ci serve aiuto, stiamo cercando volontari per Fili d'argento"

«Ci serve aiuto, cerchiamo nuovi volontari». Questo l’appello lanciato dai volontari dall’associazione «Fili d’argento» di Rho durante la festa svoltasi al Collegio dei Padri Oblati del Santuario.

Volontari riuniti per il grazie del presidente Gian Roberto Bonato

Il presidente Gian Roberto Bonato e la segretaria Nadia Gallitognotta hanno riunito i volontari per ringraziarli: le loro attività rendono possibile un grande supporto agli anziani. Sono stati premiati Roberto Terrini, attivo da 10 anni, e Cristina Caminiti con 15 di impegno alle spalle.

Nei primi 9 mesi del 2024 l’associazione ha registrato 936 utenti, di cui 110 nuovi iscritti

L’attività dell’associazione Fili d’Argento si rivolge a over 65 con problemi di salute che devono essere accompagnate negli ospedali e negli ambulatori per visite specialistiche, prelievi, analisi e terapie, ma anche per raccogliere le richieste di impegnative e le prenotazioni al Cup. Nei primi 9 mesi del 2024 l’associazione ha registrato 936 utenti, di cui 110 nuovi iscritti con un aumento pari al 12% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione che ci sono sempre più anziani soli e bisognosi di cure mediche. La media degli utenti, cha hanno usufruito del servizio ogni mese, è pari a 143 con un totale di quasi 50mila chilometri percorsi in auto.

Solo 30 volontari operativi per la funzione di autista, troppo pochi rispetto alle domande

«Sono solo 30 i volontari operativi che svolgono la funzione di autista, troppo pochi rispetto alla crescente domanda. L’invito è di dedicare anche poche ore a settimana come volontario», afferma il presidente Gian Roberto Bonato.

Chi volesse dare una mano può contattare la sede dell’associazione di via Buon Gesù al numero 02-93184600.