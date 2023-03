Ci-aiutiamo: una nuova associazione per fare del bene

"Siamo sempre 'noi' ma con un nuovo 'abito'!".

Fiocco rosa nel mondo del volontariato a Legnano: è nata Ci-aiutiamo

È così che la legnanese Cristina Scutari, promotrice negli ultimi anni di tante iniziative benefiche di successo, annuncia la nascita di una nuova associazione in città: Ci-aiutiamo odv.

Scutari (punto di riferimento per molti a Legnano con le attività di animazione, volontariato, titolare di un nido, amministratrice di alcune pagine facebook e attiva in diversi comitati genitori) si è imbarcata in questa nuova avventura insieme a Claudia Ascone (passata da Donando col cuore, la raccolta di regali di Natale da destinare alle famiglie in difficoltà, a diverse collaborazioni con associazioni di volontariato), Roberto Di Prima ("grande amico dall’animo sensibile, che si è dato da fare per le ultime due iniziative di Natale") e alla new entry Stefania Campa ("avvocatessa con l’indole del 'fare del bene'").

"sappiamo di poter contare su un grande numero di amici sostenitori"

"Alla luce dell’esperienza che ci ha uniti in questo triennio con diverse iniziative ed esigenze di aiuto, delle quali ci siamo fatti carico da 'cittadini privati', abbiamo pensato di allargare gli orizzonti per arrivare a un bacino di utenze maggiore - spiegano i fondatori della nuova realtà - Sappiamo di poter contare su un grande numero di amici sostenitori che sono sempre disponibili ad accogliere qualsiasi nostra ricerca di aiuto, e con questa associazione vorremmo allargare le possibilità di aiuto. Infatti ci mettiamo a completa disposizione degli utenti per accogliere e ascoltare le singole situazioni, indirizzarli verso le giuste strutture se necessario, o farcene carico. Con i nostri progetti avremo la possibilità di fare una rete anche con i servizi di Ats e Asst di Legnano, il Comune, nonché con le associazioni già esistenti con le quali non vediamo l’ora di poterci presentare e collaborare".

Per informazioni, è possibile scrivere a info@ciaiutiamodv.org.

Nella foto di copertina: Cristina Scutari e Claudia Ascone