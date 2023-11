Christopher Chatterton secondo al concorso «European music competition Città di Moncalieri»

Ancora soddisfazioni per i giovani allievi dell’Istituto musicale «Giulio Rusconi» di Rho, ulteriore conferma della preparazione di alto livello che i corsi dell’istituto diretto dal maestro Marco Pisoni garantiscono ai loro partecipanti.

Dopo il successo ottenuto dalla dodicenne violinista rhodense Greta Maietta, guidata dal maestro Uri Chameides, vincitrice il mese scorso della sezione “Middle junior” del premio «Caneres, international music competition» di Vienna, stavolta è toccato al coetaneo Christopher Chatterton, allievo di pianoforte al Rusconi nella classe del maestro Martino Tosi, aggiudicarsi, sabato , un premio rilevante nella prestigiosa European music competition «Città di Moncalieri», trentacinquesima edizione.

La giuria ha assegnato al giovanissimo pianista, che ha suonato opere di Bach, Haydn e Debussy, il secondo premio della Categoria C (dai 12 ai 14 anni). È stato particolarmente bravo perché è da poco dodicenne e ha gareggiato; con pianisti maggiori d’età.

Christopher vive a Rho e frequenta la seconda classe delle medie musicali Silvio Pellico di Arese, dove studia violino. Ha scelto d’iniziare a studiare violino come secondo strumento, perché sapeva già suonare il pianoforte a un livello avanzato, visto che ha cominciato a cimentarsi con la tastiera al «Rusconi» quando frequentava la prima elementare. Di origini anglosassoni (il nonno paterno è inglese), lo scorso settembre ha sostenuto la certificazione di primo livello in pianoforte al Rusconi e, avendola superata con voto 9/10, è stato destinatario di una borsa di studio di merito offerta dagli Amici del Rusconi.

«La mia passione per il pianoforte è aumentata dopo aver partecipato, negli ultimi due anni, ai corsi Musica in Vacanza organizzati dal Rusconi - spiega Christopher, che non nasconde la sua grande soddisfazione per il premio assegnatogli a Moncalieri-. Lì ho capito che la musica non richiede solo un esercizio faticoso da svolgere con il maestro, ma che è anche una gioia da condividere con i miei coetanei, suonando insieme, e un’occasione preziosa di crescita e di confronto, con se stessi e con gli altri».