Diverse le chiusure previste lungo le autostrade A8, A9 e la Tangenziale Nord previste nei prossimi giorni.

Chiusure per lavori in autostrada: quelle previste nei prossimi giorni in A8, A9 e tangenziale Nord

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di lunedì 13 alle 5 di martedì 14 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano -sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese e sulla Complanare di Baranzate.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi sull'R37 Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per immettersi poi sulla A8 verso Milano o in direzione di Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Rho e da Monza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bollate Novate.

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sull'R37 Raccordo Fiera Milano, verso Rho. Di conseguenza, il traffico in uscita allo svincolo Fiera Milano dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per proseguire poi sul Raccordo Fiera Milano (R37) in direzione di Rho.

Lavori al ramo di collegamento lungo la A4

Per consentire lavori di posa cavi, sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 e sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21 DI LUNEDI' 13 ALLE 5 DI MARTEDI' 14 GENNAIO

Sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 Milano-Brescia sarà chiuso, per chi proviene da Milano Viale Certosa, il ramo di allacciamento sulla A4, verso Brescia.

Di conseguenza, chi proviene da Milano Viale Certosa dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, al km 2+200 e immettersi sulla A52 Tangenziale nord, in direzione di Brescia/Venezia ed entrare in A4 alla stazione di Monza.

DALLE 21 DI MARTEDI' 14 ALLE 5 DI MERCOLEDI' 15 GENNAIO

Sulla A4 Milano-Brescia sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia. Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni - Brescia e Milano. Nella stessa notte, ma con orario 20-5, sarà chiusa l'area di servizio Lambro sud, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per Monza sulla SP35 Milano-Meda e sulla A52 Tangenziale nord, proseguire sulla SS36 verso Milano e rientrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni; -per la chiusura di Cormano verso Brescia: Sesto San Giovanni;

-per la chiusura di Cormano verso Milano: Milano Viale Certosa.

Le chiusure previste lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale e di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21 DI LUNEDI' 13 ALLE 5 DI MARTEDI' 14 GENNAIO sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata verso Lainate. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Origgio.

DALLE 21 DI MARTEDI' 14 ALLE 5 DI MERCOLEDI' 15 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni - Lainate e Chiasso. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno;

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno.

DALLE 20 ALLE 21 DI MERCOLEDI' 15 GENNAIO sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro.

DALLE 21 DI MERCOLEDI' 15 ALLE 5 DI GIOVEDI' 16 GENNAIO, IN MODALITA' ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate;

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni - Lainate e Chiasso. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'entrata di Lomazzo sud o di Lomazzo nord, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte; si potrà utilizzare anche l'entrata di Turate.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione gallerie e lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI' 13 E MARTEDI' 14 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-5:00 E NELLE TRE NOTTI DI VENERDI' 17, SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-5:00

sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 22 DI MERCOLEDI' 15 ALLE 5 DI GIOVEDI' 16 GENNAIO

- sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9; sarà invece chiusa l'entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni - Lainate e Chiasso - in considerazione della chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, di seguito indicata.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

-per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco;

-per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina.

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni - Chiasso e Lainate - in considerazione della chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate, sopra indicata. In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; -per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria; -per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.

DALLE 22 DI GIOVEDI' 16 ALLE 5 DI VENERDI' 17 GENNAIO

sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni - Chiasso e Lainate. In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria; -per la chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.

Sulla A8 Milano-Varese, sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21 DI LUNEDI' 13 ALLE 5 DI MARTEDI' 14 GENNAIO Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

DALLE 21 DI MARTEDI' 14 ALLE 5 DI MERCOLEDI' 15 GENNAIO Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Varese - e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: il traffico proveniente da Malpensa lungo la SS336 e diretto verso l'allacciamento A8 Milano-Varese, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo Busto Arsizio/Dogana/Area di Servizio e dovrà proseguire verso la rotatoria della dogana; alla terza uscita proseguire verso Autostrada/Busto Arsizio e poi sulla Complanare della SS336 fino alla rotatoria con via per Busto Arsizio/via per Busto Fagnano, svoltare a destra in direzione SS33 del Sempione e proseguire fino a raggiungere lo svincolo di Castellanza.

In ulteriore alternativa, anticipare l'uscita allo svincolo SS33 del Sempione/Gallarate est/Varese, immettersi sulla SS33 del Sempione fino a raggiungere Castellanza;

-in entrata verso Varese: il traffico proveniente da Malpensa lungo la SS336 e diretto verso l'allacciamento A8 Milano-Varese, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo Busto Arsizio/Dogana/Area di Servizio e dovrà proseguire verso la rotatoria della dogana; alla terza uscita proseguire verso Autostrada/Busto Arsizio e poi sulla Complanare della SS336 fino alla rotatoria con via per Busto Arsizio/via per Busto Fagnano, svoltare a destra in direzione SS33 del Sempione e raggiungere lo svincolo di Gallarate.

In ulteriore alternativa, anticipare l'uscita allo svincolo SS33 del Sempione/Gallarate est/Varese, immettersi sulla SS33 del Sempione, fino a raggiungere Gallarate;

-in uscita per chi proviene da Varese: Gallarate, al km 29+900.

DALLE 21 DI MERCOLEDI' 15 ALLE 5 DI GIOVEDI' 16 GENNAIO Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare a Castronno.

Sulla A60 Tangenziale di Varese sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno, sulla A8.

La chiusura del ramo di immissione

Sulla A8 Milano-Varese -sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla Strada Varese Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa, raggiungere Buguggiate attraverso la viabilità ordinaria;

in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100;

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.

In alternativa, raggiungere Gazzada attraverso la viabilità ordinaria:

in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100.

DALLE 21 DI GIOVEDI' 16 ALLE 5 DI VENERDI' 17 GENNAIO Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni - Milano e Varese - e in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

-in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno, sulla stessa A8;

-in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico.