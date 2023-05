Chiusure notturne per lavori sulla A4 e sull'A9

Chiusure notturne sull'autostrada A4 e sull'A9 nei prossimi giorni per eseguire dei lavori di manutenzione in prossimità delle barriere antirumore e di sicurezza.

Chiusure notturne in autostrada

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco, se diretti verso Chiasso, o a Lomazzo sud se diretti verso Lainate; dalle 22:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 maggio, sarà chiusa l'area di servizio "Lario est", situata nel tratto compreso tra Lomazzo e Fino Mornasco.

Le chiusure lungo la A4

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 maggio, sarà chiuso il ramo di entrata di Milano Viale Certosa, verso Brescia.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e seguire le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, per poi entrare sulla A4 dalla stazione di Monza.