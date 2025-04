Sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sul Ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord/A8, per consentire lavori di posa cavi, nelle due notti di venerdì 2 e sabato 3 maggio, con orario 23:00-6:00, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura.

Chiusure notturne lungo il raccordo Fiera Milano della A8

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Fiera, seguire le indicazioni per Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest di Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, sulla A50 Tangenziale ovest ed entrare sulla A8 Milano-Varese in direzione di Varese;

verso Milano, il traffico dovrà proseguire sulla Tangenziale ovest verso Bologna, seguendo le indicazioni per Rho/Pero/Monza/Bollate, per poi immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza ed entrare in A8 verso Milano attraverso lo svincolo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8 in direzione di Milano;

da Rho verso Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho, sulla A50 Tangenziale ovest ed entrare sulla A8 verso Varese.

Sul Ramo di allacciamento A52 Tangenziale nord/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da Monza, l'immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa si consiglia di proseguire su Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 verso Varese.