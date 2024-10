Sul Raccordo Fiera Milano (R37), nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 ottobre, con orario 22-5, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria che sottopassa lo svincolo Fiera Milano, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, in entrambe di direzioni, Milano e Varese.

Chiusure notturne fra la A8 e il raccordo di Fiera Milano

Si precisa che il ramo di allacciamento da Rho verso Varese, dalle 22 di lunedì 28 alle 5 di martedì 29 ottobre, sarà chiuso, contestualmente alla chiusura del tratto, in A8 Milano-Varese, compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 attraverso il nodo Fiera Milano;

da Rho verso Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, proseguire poi sul Raccordo Fiera Milano seguendo le indicazioni per Rho e poi sulla SS33 del Sempione, con ingresso in A8 allo svincolo di Legnano;

da Rho verso Chiasso, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate e percorrere la SP233 Varesina, per poi entrare in A9 allo svincolo di Origgio.