Chiusure e deviazioni in autostrada e Tangenziale: ecco quando saranno

Sono diversi i cantieri previsti nei prossimi giorni lungo le Tangenziali, autostrade e raccordi in provincia di Varese e di Milano.

Chiusure e lavori lungo le autostrade: ecco giorni e orari

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i rami di immissione sull'R37 Raccordo Fiera Milano verso Rho e sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 marzo;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 marzo.

In alternativa, percorrere la A8 verso Milano, uscire a Viale Certosa e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, per poi immettersi sull'R37 Raccordo Fiera Milano in direzione Rho, oppure sulla A52 Tangenziale nord verso Monza.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 marzo;

-dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 marzo.

In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio o a Cavaria, sulla stessa A8, o a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 marzo, sarà chiusa l'entrata degli svincoli di Legnano e di Castellanza, verso Varese, in modalità alternata.

A seconda della chiusura in atto nel corso della notte, si potrà utilizzare l'entrata di Legnano e Castellanza.

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-nelle tre notti di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 marzo, con orarrio 21:00-5:00 e dalle 21:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 marzo:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della stessa A8, o Uboldo al km 13+900 della A9 Lainate-Como-Chiasso.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-nelle stesse notti, ma con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, dopo l'immissione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso verso Milano.

I lavori lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI' 10 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 11 MARZO:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina di Chiasso;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 12 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 13 MARZO E NELLE TRE NOTTI DI VENERDI' 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 MARZO, CON ORARIO 22:00-5:00:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

I lavori lungo la Tangenziale Nord

Sulla A52 Tangenziale nord, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza/A51 Tangenziale est.

In considerazione della chiusura permanente dell'uscita di Baranzate, per chi proviene da Monza/Tangenziale est, per consentire l'ammodernamento delle barriere antirumore, si consiglia di uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi uscire a Bollate Novate.