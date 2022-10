Chiusura ramo di interconnessione A52/SP35 Milano-Meda: la novità.

Viabilità, chiude il ramo di interconnessione A52/SP35 Milano-Meda

Importante novità sul fronte della viabilità: nell’ambito dell’intervento di riqualifica della Sp46 Rho-Monza, Milano Serravalle informa che a partire dalle 22 di mercoledì 2 novembre 2022 verrà disposta la chiusura del ramo di svincolo che collega la SP ex SS35 in provenienza da Meda con la A52 in direzione Rho.

I motivi

"La chiusura dello svincolo consentirà di completare le ultime lavorazioni in vista dell’apertura al traffico – prevista entro la fine del prossimo mese di novembre – del collegamento diretto della Tangenziale Nord con la ex SP46 Rho-Monza, nonché l’avanzamento delle opere relative alla viabilità complanare di via Battisti nel Comune di Paderno Dugnano" spiegano da Serravalle. Sono previsti percorsi alternativi (come da schema allegato consultabile sul sito www.serravalle.it) con deviazione del traffico in SP ex SS 35 in direzione nord per l’inversione di marcia allo svincolo n. 4 Paderno Calderara (km 133+300) e in alternativa in direzione Milano-Bruzzano per l’inversione di marcia allo svincolo n. 1 Cormano (km 131+000), con successiva immissione in direzione A8-Rho attraverso le nuove rampe di svincolo già aperte al traffico.