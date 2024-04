Manutenzione della segnaletica verticale nella notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 lungo la A8 al casello di Legnano.

Chiusura notturna per l'uscita di Legnano della A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa lo svincolo di Legnano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000;

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000.