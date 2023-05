Chiuso per una notte lo svincolo di Lainate-Arese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 23 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano verso Monza e immettersi sulla SP233 Varesina dallo svincolo di Baranzate.