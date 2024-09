Chiuso per una notte lo svincolo di Lainate-Arese dell'A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione ordinaria ricorrente, dalle 23 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese in uscita per chi proviene da Milano.

Le altre chiusure previste lungo la A8

Nella stessa notte, con orario 21-5, sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso la A52 Tangenziale nord. Pertanto per chi è diretto a Lainate/Arese, si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo Fiera Milano, proseguire obbligatoriamente sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione da cui prendere la SP101 in direzione Lainate.