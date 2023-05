Chiuso per lavori di ristrutturazione l'ufficio postale di Sedriano

L’ufficio postale di Sedriano chiuderà da martedì 9 maggio fino al 18 luglio 2023 per lavori di ristrutturazione.

I lavori previsti fino a luglio

Opere che in realtà riguarderanno man mano tutti gli uffici postali del comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti per l’attuazione del progetto Polis, che prevede l'erogazione proprio negli uffici postali di nuovi servizi della Pubblica Amministrazione.

E Sedriano sarà proprio uno dei primi. In questo periodo di chiusura, lo sportello sostitutivo di riferimento sarà quello di Vittuone in via Villoresi 2.

"Continuità garantita da uno sportello dedicato a Vittuone"

Hanno sottolineato da Poste Italiane:

"Da mercoledì 10 maggio, per garantire la continuità di tutti i servizi, Poste Italiane ha predisposto il potenziamento dell’ufficio postale di Vittuone in via Eugenio Villoresi, 2 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Presso la sede postale di Vittuone i clienti potranno ritirare la corrispondenza e i pacchi non consegnati per assenza del destinatario, ed effettuare le operazioni per i titolari di conti e libretti. A disposizione dei cittadini anche la sede di Bareggio in via Francesco Gallina, 55 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dove è disponibile anche un Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite e l’ufficio postale di Arluno in via Roma, 42 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, anch’esso dotato di un Atm Postamat sempre disponibile. La riapertura dell’ufficio postale è prevista entro la fine del mese di luglio".

"Poste conferma il valore della capillarità"

Un riferimento poi al progetto Polis e ai lavori per migliorare i servizi.

Hanno continuato: