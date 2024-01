Chiuso per due notti lo svincolo di Lainate

Duplice intervento nelle notti fra il 9 e il 10 gennaio e l'11 e 12 gennaio allo svincolo di Lainate lungo l'autostrada A8.

Interventi nella notte allo svincolo di Lainate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200;

-sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi est", situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.

Ripristino autostrada dopo un incidente

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese.