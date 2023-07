Chiuso il passaggio ciclopedonale lungo la SS11 a Vittuone

Il passaggio ciclopedonale nei pressi della rotonda tra la Statale 11 e la via Per Cisliano a Vittuone è stato chiuso.

Chiuso il passaggio ciclopedonale: la comunicazione del Comune

Lo ha comunicato il Comune nella mattinata di oggi, martedì 4 luglio 2023, ripercorrendo le tappe dell’opera.

"L’apertura di tale passaggio si rese necessaria per garantire un attraversamento protetto durante i lavori di manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale. I lavori, effettuati in regime di somma urgenza furono eseguiti per i noti problemi di stabilità della struttura e le conseguenti opere per garantire la sicurezza di persone e cose. L’arteria di grande scorrimento era a quell'epoca (2020) di proprietà della Città Metropolitana di Milano ed era denominata SP ex SS11. La stessa Città Metropolitana aveva acconsentito a realizzare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, il passaggio considerando indispensabile un attraversamento “provvisorio” di cantiere".

Il passaggio ad Anas e la decisione dell'ente

Hanno continuato dal Comune:

"Sempre Città Metropolitana aveva a suo tempo autorizzato la realizzazione di passaggi semaforizzati in corrispondenza del centro commerciale Il Destriero per l’attraversamento delle SP 34 (via Madonna del Salvatore), SP 27, e SP ex SS11. Nell’aprile 2021, Città Metropolitana cedette la SP ex SS11 ad Anas e venne ripristinata la SS11. Anas impose subito la chiusura del passaggio provvisorio, oltre a revocare il permesso di realizzare gli attraversamenti in corrispondenza del Destriero".

La contrarietà dell'Amministrazione

Una decisione che ha visto il Comune esprimersi in maniera contraria: